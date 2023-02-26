МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Общее количество заблокированных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) из-за введенных Евросоюзом санкций измениться не должно, так как Центральный банк уже перестроил свою структуру и отказался от использования валют недружественных стран, заявила РИА Новости управляющий партнер Key Consulting Group Анастасия Кучерена. Путин подписал закон об инвестировании средств ФНБ

В субботу Евросоюз ввел санкции против Фонда национального благосостояния, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. В ЕС указали, что внесение в санкционный список связано с тем, что средства ФНБ в 2022 году использовались для покрытия дефицита федерального бюджета РФ во время спецоперации на Украине, и правительство готовится покрыть дефицит бюджета в 2023 и 2024 годах за счет этих средств.

"В 2022 часть средств ФНБ уже была заморожена, общее количество заблокированных средств измениться не должно, поскольку Центральный банк уже перестроил свою структуру и отказался от использования валют недружественных стран", — сказала Кучерена, отмечая, что средства ФНБ фактически являются собственностью правительства и их планировалось использовать для покрытия дефицита бюджета.

"Как новые санкции скажутся на экономике, будет зависеть от слаженной работы Минфина и правительства", — заключила она.