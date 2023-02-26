МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Ограничения, введённые Евросоюзом против Фонда национального благосостояния (ФНБ), не скажутся на доступности средств для правительства РФ, все запланированные инвестиции из фонда будут осуществлены, сообщили в пресс-службе Минфина РФ. Евросоюз опубликовал десятый пакет санкций против России

В субботу Евросоюз ввел санкции против Фонда национального благосостояния, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. В ЕС указали, что внесение в санкционный список связано с тем, что средства ФНБ в 2022 году использовались для покрытия дефицита федерального бюджета РФ во время спецоперации на Украине, и правительство готовится покрыть дефицит бюджета в 2023 и 2024 годах за счет этих средств.

"Новые ограничения не отразятся на доступности для правительства РФ средств ФНБ, все запланированные инвестиции из средств Фонда будут осуществлены в плановом режиме", — сообщили в пресс-службе министерства.

В конце прошлого года Минфин РФ опубликовал новую нормативную структуру активов ФНБ, которая полностью исключает возможность инвестирования в долларах США и устанавливает гибкие доли активов в других активах. Максимальная доля юаня в активах ФНБ теперь составляет 60%, золота — 40%. Ранее доли юаня и золота составляли 30% и 20% соответственно. Кроме того, в начале февраля текущего года замминистра финансов Владимир Колычев сообщил журналистам о том, что Минфин РФ в 2023 году обнулит долю евро в Фонде национального благосостояния (ФНБ), в нем останутся только золото, юани и рубли.

На 1 февраля на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России было размещено 10,465 миллиарда евро, 307,446 миллиарда юаней, 530,1 миллиона рублей, 551,278 тонны золота в обезличенной форме. На депозитах в ВЭБе размещено 649,586 миллиарда рублей. Кроме того, 3 миллиарда долларов размещены в облигациях Украины, по которым страна допустила дефолт.