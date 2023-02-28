МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Необходимо уделять серьезное внимание вопросам экономической безопасности и борьбы с коррупцией, заявил в ходе коллегии ФСБ президент России Владимир Путин. Путин призвал защитить цифровое пространство России

"Как и прежде, самое серьезное внимание следует уделять вопросам обеспечения экономической безопасности и борьбе с коррупцией", — сказал он.

Кроме того, российский лидер призвал постоянно держать в поле зрения объекты критически важной инфраструктуры, места массового пребывания людей, предприятия ОПК и ТЭК.

"Нужно постоянно держать в поле зрения объекты критически важной инфраструктуры, места массового пребывания людей, транспортные узлы, предприятия ОПК и ТЭКа", — заявил президент.