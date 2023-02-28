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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230228/839934456.html
Путин призвал уделять серьезное внимание экономической безопасности
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https://россиясегодня.рф
. Необходимо уделять серьезное внимание вопросам экономической безопасности и борьбы с коррупцией, заявил в ходе коллегии ФСБ президент России Владимир Путин. "Как и прежде, самое... ПРАЙМ, 28.02.2023
экономика, новости, россия, владимир путин, экономическая безопасность, борьба с коррупцией
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Необходимо уделять серьезное внимание вопросам экономической безопасности и борьбы с коррупцией, заявил в ходе коллегии ФСБ президент России Владимир Путин.
"Как и прежде, самое серьезное внимание следует уделять вопросам обеспечения экономической безопасности и борьбе с коррупцией", — сказал он.
Кроме того, российский лидер призвал постоянно держать в поле зрения объекты критически важной инфраструктуры, места массового пребывания людей, предприятия ОПК и ТЭК.
"Нужно постоянно держать в поле зрения объекты критически важной инфраструктуры, места массового пребывания людей, транспортные узлы, предприятия ОПК и ТЭКа", — заявил президент.