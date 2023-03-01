МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии в феврале, согласно предварительной оценке, замедлилась до 8,5% с 8,7% месяцем ранее, считают аналитики, опрошенные агентством Trading Economics. Аналитики ожидают падения цен на жилье в Германии в 2023 году

Соответствующий релиз Федеральное статистическое бюро страны (Destatis) опубликует в среду, 1 марта, в 16.00 мск.

Также в среду, но несколько раньше, в 11.55 мск, федеральное агентство трудоустройства Германии опубликует данные о безработице в стране. Аналитики, опрошенные агентством Trading Economics, ожидают, что в феврале показатель увеличился до 5,6% с 5,5% в январе.

В 12.00 мск компания S&P Global опубликует окончательную оценку индекса деловой активности (PMI) в области промышленного производства 20 стран еврозоны. Аналитики ожидают, что показатель в феврале снизился до 48,5 пункта с 48,8 пункта в январе.

В 18.00 мск американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликует индекс деловой активности в промышленности США. Аналитики считают, что показатель в феврале увеличился до 48% с 47,4% в январе.

В 18.30 мск управление энергетической информации минэнерго США опубликует данные по коммерческим запасам нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 24 февраля. Аналитики полагают, что показатель вырос на 0,44 миллиона баррелей, до 479,44 миллиона.