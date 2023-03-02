МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Союз потребителей России просит продлить действие порога беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС в сумме 1000 евро на неограниченный срок, чтобы поддержать российских покупателей, следует из письма союза на имя вице-премьера РФ Алексея Оверчука, с которым ознакомилось РИА Новости. В Минпромторге агентству сообщили, что позиция министерства по этому вопросу формируется. Эксперты оценили последствия запрета США на ввоз в Россию смартфонов

Порог беспошлинного ввоза интернет-посылок в ЕАЭС весной 2022 года был повышен до 1000 евро. До этого страны — члены союза планомерно снижали этот порог. Так, с 2020 года он был снижен до 200 евро с 500 евро. Предельный вес таких посылок с купленными в интернете товарами для личного пользования составляет 31 килограмм. При превышении норм необходимо заплатить пошлину в размере 15% от стоимости, но не менее 2 евро за килограмм. С 1 апреля текущего года эта норма должна вернутся к сумме в 200 евро.

"Союз потребителей Российской Федерации просит совет ЕЭК рассмотреть возможность принятия такого решения и надеется, что оно будет состоять не в продлении срока действия порога 1000 евро на очередные полгода, а в установлении его в таком размере с 1 апреля сего года без ограничения срока", — говорится в документе.

По мнению союза, увеличение порога сыграло важную роль в насыщении потребительского рынка товарами и существенно поспособствовало удовлетворению спроса российских потребителей в условиях санкционных ограничений. "Полагаем, такое решение не причинило бы заметного ущерба доходам бюджетов государств – членов ЕАЭС", — добавляется в письме.

Кроме того, отмечается, что данные ФТС фиксируют опережающий рост потребительского спроса на трансграничные покупки на маркетплейсах и в интернет-магазинах, однако их доля в России "еще далека от наиболее продвинутых в этом отношении стран". В связи с этим в союзе полагают, что возможность столь радикального снижения порога беспошлинного ввоза товаров только увеличит это отставание.

В пресс-службе Минпромторга РФ заявили РИА Новости, что в данный момент "позиция ведомства по этому вопросу формируется". Агентство также направило запрос в Минфин.