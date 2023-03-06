МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в еврозоне в январе вырос на 0,3% по сравнению с декабрем, говорится в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат. Европе угрожает "помидорная война" по советскому сценарию

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали месячного роста на 1%.

В годовом исчислении объем розничных продаж в еврозоне в январе уменьшился на 2,3%. Аналитики ожидали снижения на 1,8%. В Евросоюзе розничные продажи в январе сократились на 0,3% в месячном выражении, а в годовом — на 2,2%.

Агентство также пересмотрело некоторые декабрьские показатели для еврозоны и ЕС: теперь снижение к ноябрю оценивается в 1,7%, а не в 2,7% в еврозоне и в 1,6%, а не в 2,6% в ЕС.

Наибольший рост наблюдался в январе в Словении (+18,5%), Румынии (+5,8%) и на Мальте (+5,7%). Больше всего продажи в годовом выражении в январе снизились в Бельгии (-8,9%), Германии (-6,8%) и Норвегии (-6,1%).

Объем продаж продовольствия и табачной продукции в еврозоне в годовом выражении в январе сократился на 5%, в ЕС — на 2,2%. Розничные продажи непродовольственных товаров в годовом выражении уменьшились в еврозоне на 1%, как и в ЕС.