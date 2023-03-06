МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Количество трудящихся из ЕАЭС в России не снизилось на фоне геополитической ситуации и западных санкций, заявила РИА Новости директор Департамента трудовой миграции и социальной защиты ЕЭК (Евразийской экономической комиссии) Алтынай Омурбекова.

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"Сказать, что события последнего времени повлияли на сам рынок труда, — мы такой анализ проводили. Потому что у нас были опасения в связи с закрытием отдельных предприятий в РФ, отдельных компаний, может произойти вымывание трудовых ресурсов", — отметила она в кулуарах первого кыргызско-российского женского форума "Диалог Кыргызстана и России во имя будущего" в Москве.

Омурбекова подчеркнула, что ограничения не затронули отрасли, в которых трудятся жители стран ЕАЭС, поэтому "резкого сокращения не случилось".

Санкционная антироссийская политика Запада привела к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.