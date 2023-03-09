Роскомнадзор проверит информацию об утечке персональных данных в ВШЭ
Роскомнадзор проверит возможную утечку персональных данных в Высшей школе экономики
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МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Роскомнадзор (РКН) проведет проверку информации об утечке персональных данных в Высшей школе экономики, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных в Высшей школе экономики", — ответили в ведомстве на запрос о появившейся в сети информации об утечке данных выпускников и сотрудников ВШЭ.
Также сообщается, что оператор уведомил РКН об инциденте в сроки, установленные законодательством.
Закон "О персональных данных" предусматривает, что оператор, допустивший утечку, обязан в течение 24 часов самостоятельно сообщить об инциденте в РКН, а в течение 72 часов предоставить в ведомство результаты внутреннего расследования с указанием причины и виновных лиц.