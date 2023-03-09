МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Роскомнадзор (РКН) проведет проверку информации об утечке персональных данных в Высшей школе экономики, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Роскомнадзор проверит сообщения об утечке данных пользователей "СберПраво"

"Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных в Высшей школе экономики", — ответили в ведомстве на запрос о появившейся в сети информации об утечке данных выпускников и сотрудников ВШЭ.

Также сообщается, что оператор уведомил РКН об инциденте в сроки, установленные законодательством.

Закон "О персональных данных" предусматривает, что оператор, допустивший утечку, обязан в течение 24 часов самостоятельно сообщить об инциденте в РКН, а в течение 72 часов предоставить в ведомство результаты внутреннего расследования с указанием причины и виновных лиц.