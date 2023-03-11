МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило законопроекты о нефти и газе, которые касаются определения базовой цены на нефть для измерения размера налогового вычета по налогу на добычу полезных ископаемых, а также предоставления права на экспорт газа пользователям участков недр в Арктике. Об этом сообщается на сайте правительства. Правительство одобрило изменения в наказании за оборот сигарет без лицензии

Законопроект об изменениях в Налоговый кодекс разработан "в целях определения значения базовой цены на нефть для определения размера налогового вычета по налогу на добычу полезных ископаемых при добыче нефти".

"Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 3432 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — сказано в сообщении.

Изменения в федеральный закон "Об экспорте газа" предусматривают "предоставление исключительного права на экспорт природного газа пользователям участков недр на суше, полностью или частично расположенных севернее 67-го градуса северной широты, а также использование газа при бункеровке морских и речных судов, осуществляющих перевозку грузов на экспорт".