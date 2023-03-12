МИНСК, 12 мар — ПРАЙМ. В ДНР вырабатывают варианты, как привлечь на свою территорию инвестиции, в том числе из Белоруссии, сообщил временно исполняющий обязанности главы республики Денис Пушилин. Глава Минугля ДНР спрогнозировал объем добычи угля в 2023 году

"Свободная экономическая зона, которая предусматривает ряд преференций и льгот, в плане налогообложения, — это все предусматривается. Мы смотрим, какие еще варианты для инвестиций, для бизнеса, чтобы он сюда приходил, можно предложить с нашей стороны", — сказал Пушилин в интервью телеканалу "Беларусь 1".

По его словам, в ДНР видят возможности для реализации больших инвестпроектов, которые касаются в том числе и крупных предприятий.

"Я вижу огромнейшие перспективы. Причем как для бизнесменов из других регионов России, так и для Республики Беларусь", — сказал Пушилин. Он отметил, что для ДНР интересно развитие строительства, в том числе коммерческого жилья, а также привлечение инвестиций в машиностроительные предприятия, которым сейчас не хватает оборотных средств, сельское хозяйство.