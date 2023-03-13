Счетная палата открыла территориальный орган в ДНР
И.о. председателя Счетной палаты Изотова сообщила о создании территориального органа в ДНР
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Территориальный орган Счетной палаты РФ был открыт в Донецкой Народной Республике (ДНР), заявила исполняющая обязанности председателя Счетной палаты Галина Изотова.
"Территориальный орган Счетной палаты создан только в ДНР", — сказала она журналистам по итогам заседания президиума фракции "Единая Россия", в котором принимали участие представители контрольного ведомства.
В состав России после сентябрьских референдумов в прошлом году вошли Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Запорожская и Херсонская области. Федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов президент РФ Владимир Путин подписал в октябре 2022 года.