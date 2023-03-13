МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Территориальный орган Счетной палаты РФ был открыт в Донецкой Народной Республике (ДНР), заявила исполняющая обязанности председателя Счетной палаты Галина Изотова. Счетная палата раскрыла объем неисполненных средств федерального бюджета

"Территориальный орган Счетной палаты создан только в ДНР", — сказала она журналистам по итогам заседания президиума фракции "Единая Россия", в котором принимали участие представители контрольного ведомства.

В состав России после сентябрьских референдумов в прошлом году вошли Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Запорожская и Херсонская области. Федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов президент РФ Владимир Путин подписал в октябре 2022 года.