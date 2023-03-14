МИНСК, 14 мар — ПРАЙМ. Аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) ожидают сокращение ВВП Белоруссии в первом квартале текущего года в диапазоне 3-5% к уровню аналогичного периода предыдущего года, говорится в обзоре банка на его сайте. Вышли данные о росте ВВП Казахстана

"В 1-м квартале 2023 года темпы сокращения ВВП могут сложиться в диапазоне 3–5% в годовом выражении, преимущественно в силу высокой базы. Однако уже во 2-м квартале белорусская экономика может перейти к росту по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года", — говорится в обзоре.

Там отмечается, что в январе ВВП Белоруссии сократился на 5% в годовом выражении, темпы спада остались вблизи уровня декабря прошлого года. При этом сохраняется снижение производства в промышленности (на 4,1% годовом выражении), транспорте (19,6%), информации и связи (13,2%). "Вместе с тем проявляются признаки адаптации к внешним шокам: инвестиции сократились всего на 4,1% против падения на 19% в годовом выражении в декабре 2022 года, прекратился спад в строительстве,… замедлилось снижение розничного товарооборота, до 2,9% в годовом выражении по сравнению с 6,7% в декабре. В январе сохранилась положительная динамика в сельском хозяйстве — на 3,4% в годовом выражении", — говорится в обзоре.

Указывается, что белорусская экономика продолжает адаптироваться к новым условиям. Ужесточение ценового регулирования ограничивает инфляцию, которая в январе составила 12% в годовом выражении после 12,8% в декабре.

"Годовая инфляция продолжила снижаться под влиянием эффектов контроля за ценами и слабого потребительского спроса. Ожидается дальнейшее замедление годового темпа роста цен. Во 2-м квартале показатель может опуститься до уровней ниже 4% в годовом выражении. Вместе с тем к концу года рост цен с высокой вероятностью ускорится на фоне роста заработных плат и восстановления потребительского спроса. Кроме того, ослабнет дезинфляционное влияние ценового регулирования. Наш базовый прогноз инфляции в Беларуси по итогам 2023 года — 8%", — говорится в обзоре.

Эксперты полагают, что "в случае отсутствия новых существенных шоков процентные ставки кредитно-депозитного рынка в текущем году будут оставаться низкими, а Нацбанк продолжит снижать ставку рефинансирования до 10% или даже ниже". Национальный банк с 1 марта снизил ставку рефинансирования на 0,5 процентных пункта, до 11%.

В конце ноября власти Белоруссии утвердили параметры прогноза социально-экономического развития страны на 2023 год, которые предусматривают рост ВВП на 3,8%. На 2023 год власти Белоруссии запланировали инфляцию в размере 7-8%.