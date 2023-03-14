МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Опубликованные во вторник официальные данные показали, что рост зарплат в Великобритании в ноябре-январе замедлился. Банк Англии внимательно следит за этим индикатором, и на следующей неделе он будет решать, стоит ли сделать паузу в цикле повышения ставок. Юрист объяснила, кому положена надбавка к зарплате

В ноябре-январе годовой темп роста базовых зарплат без учета премиальных замедлился до 6,5% с 6,7% в октябре-декабре. Замедление наблюдалось впервые с конца 2021 года.

Рост общей оплаты труда в отчетном периоде составил 5,7% против 6,0% в октябре-декабре и стал самым слабым с июля прошлого года, сообщили в Национальном бюро статистики (ONS).

Опрошенные Reuters экономисты ожидали, что базовые и общие зарплаты вырастут на 6,6% и 5,7% соответственно.

Данные также показали, что безработица в Великобритании в ноябре-январе осталась на уровне 3,7%, близко к минимуму почти за 50 лет.

Опрошенные Reuters Reuters аналитики прогнозировали рост уровня безработицы до 3,8%.

Согласно прогнозам, на заседании 23 марта Банк Англии повысит ключевую ставку на четверть процентного пункта, до 4,25%, но после краха Silicon Valley Bank инвесторы ожидают такого решения со значительно меньшей степенью вероятности.

Судя по рынку фьючерсов на процентные ставки, в 08.30 по Гринвичу инвесторы оценивали вероятность паузы в цикле ужесточения политики Банка Англии примерно в 40%, и с вероятностью 60% ожидали повышения ключевой ставки на четверть процентного пункта. Экс-помощник главы Минфина США заявил, что ФРС придется снизить ставку

По словам главного экономиста KPMG UK Яэль Селфин, хотя данные ONS указали на замедление роста зарплат, другие последние данные остались почти без изменений.

"В сочетании с превысившими прогнозы данными по ВВП этого достаточно для того, чтобы центральный банк на следующей неделе повысил ставки", — сказала она.

В то же время Мартин Бек из EY ITEM Club считает, что Банк Англии может сделать паузу, после того как на десяти заседаниях подряд ужесточал политику.

"Это решение будет приниматься после ряда событий, в том числе выхода данных, неожиданно показавших существенное замедление роста цен в сфере услуг", — сказал Бек.

Сразу после выхода данных фут вырос против доллара США и евро, но потом отступил.

Ожидается, что в бюджетном плане, который в среду огласит министр финансов Джереми Хант, будут предусмотрены меры привлечения людей на рынок труда, которые должны ослабить инфляционное давление.

"Рынок труда сохраняет силу, но инфляция остается слишком высокой", — сказал Хант после выхода данных. Безработица в Великобритании осталась на уровне октября — декабря

"Оглашая завтра бюджет, я объясню, как мы продолжим понижать инфляцию, сокращать долг и способствовать росту экономики, в том числе за счет возвращения большего числа людей на рынок труда", — добавил он.

Вышедшие во вторник данные показали, что инфляция, годовой темп которой в январе превысил 10%, продолжает поглощать доходы.

По данным ONS, падение базовых зарплат с учетом коррекции на инфляцию в ноябре-январе составило 3,5% и стало одним из самых глубоких с начала ведения такой статистики в 2001 году. Общие зарплаты в реальном выражении упали на 4,4%, и это падение было самым глубоким с 2009 года.

В то же время доля не работающих и не ищущих работу людей сократилась на 0,2 процентного пункта, до 21,3%, в основном за счет молодежи.

В декабре-феврале число вакансий сокращалось восьмой трехмесячный период подряд. По сравнению с предыдущим трехмесячным периодом оно сократилось на 51 000, до 1,124 млн.