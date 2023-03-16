СЕУЛ, 16 мар — ПРАЙМ. Япония отменит экспортные ограничения в отношении Южной Кореи, которая в ответ отзовет свою жалобу на них во Всемирную торговую организацию (ВТО), стороны также продолжат переговоры касательно взаимного включения в "белый список" привилегированных торговых партнеров, передает агентство Рёнхап со ссылкой на министерство торговли, промышленности и энергетики Республики Корея. Японский экспорт медизделий в Россию увеличился на 3270 процентов

Ведомство сообщило, что после публикации 6 марта плана по возвращению южнокорейско-японских отношений к моменту до введения экспортных ограничений, 14-16 марта прошел 9-й диалог на уровне глав департаментов между южнокорейским министерством и японским министерством экономики, торговли и промышленности касательно политики по контролю за экспортом.

В ходе диалога стороны обменялись мнениями о проблеме, и было решено, что Япония отменит экспортные ограничения для Южной Кореи в отношении трех материалов для полупроводников, плавиковой кислоты, фторированного полиимида и фоторезиста. Также правительства двух стран продолжат договариваться о скорейшем восстановлении статуса стран как привилегированных торговых партнеров из "белого списка".

В 2018 году Верховный суд в Южной Корее обязал японские компании, такие как Nippon Steel и Mitsubishi Heavy Industries, выплатить компенсации корейцам, принудительно привлекавшимся к труду во время японской колонизации Кореи. Токио же полагает, что все вопросы возмещения ущерба, связанные с японской колонизацией, между двумя странами были улажены договором от 1965 года о нормализации отношений и компенсации уже выплачены. Япония отменит торговые преференции для России еще на год

Решение суда привело к ухудшению торговых отношений меду странами и вводу Японией торговых ограничений в отношении Южной Кореи. Так, в 2019 году Япония ввела экспортные ограничения в отношении трех позиций материалов для полупроводников и исключила Южную Корею из "белого списка" привилегированных торговых партнеров. В ответ на это Республика Корея подала жалобу в ВТО и также исключила из своего "белого списка" Японию.

Новая администрация президента Юн Сок Ёля взяла курс на потепление отношений с японским правительством, чтобы наладить двусторонние отношения, а также обеспечить трехстороннее партнерство в области безопасности с США и Японией для противодействия военным угрозам Северной Кореи. За последние несколько месяцев Сеул и Токио провели несколько раундов официальных переговоров и по их итогам Южная Корея официально представила план выплат компенсаций жертвам принудительного труда в Японии. Было решено, что выплаты будут производиться через южнокорейский государственный фонд на деньги южнокорейских фирм, а не японских компаний, как того требуют истцы. Также после публикации плана со стороны Сеула был приостановлен процесс рассмотрения жалобы в ВТО.