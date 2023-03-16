МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Минэкономразвития ожидает роста ВВП и инвестиций в России в 2023 году, улучшит прогноз по реальным доходам населения, сообщил министр экономического развития Максим Решетников, выступая на съезде РСПП. Путин оценил падение ВВП Украины в 40 процентов

"В конце прошлого — начале этого года стало понятно, что экономика в 2023 году будет развиваться значительно более динамично, чем казалось. Об этом говорят итоги прошлого года и итоги января, и первой декады февраля этого года", — сказал он.

Решетников напомнил, что министерство в настоящее время ведет работу над прогнозом социально-экономического развития, над сценариями условиями. Документ будет предоставлен в правительство в апреле.

"Уже понятно, что у нас и рост экономики, рост ВВП, рост инвестиций будет в этом году", — добавил он.

По его словам, в сторону улучшения будут пересмотрены показатели роста реальных доходов населения, безработица сохранится на низком уровне.