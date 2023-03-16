МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Бизнесмен и глава "Норникеля" Владимир Потанин, комментируя изменения в налоговой ситуации и обсуждаемый разовый платёж, сказал, что российский бизнес понимает потребности страны и необходимость своего вклада, при этом нужно сделать все прозрачно, позиция бизнеса была услышана на встрече с президентом в четверг. СМИ: Россия победила в экономической борьбе с Западом

"Все, что необходимо, мы обсудили. Вопрос многих беспокоит по поводу изменения в налоговой ситуации, разовый платёж и так далее. Я могу донести свою позицию. Её озвучивали многие мои коллеги, и я солидарен с теми, кто говорит о том, что любое изменение в существующей налоговой системе нежелательно с точки зрения того, что оно дает некоторые неправильные ожидания. Не совсем правильно было бы рассматривать периоды, связанные с предыдущей прибылью", — сказал он журналистам по итогам встречи президента РФ с бизнесом в рамках съезда РСПП.

Как пояснил бизнесмен, предприятия получили определённый финансовый результат за прошедшие периоды и на их базе принимали инвестрешения, социальные обязательства. "И поэтому корректировать фактически задним числом может быть для предприятий болезненно. Этот пункт важный, его понимают и члены правительства, и, я уверен, что такого рода аргумент слышит президент", — добавил он.

"Понимая все это, понимая ожидания, которые есть от бизнеса, мы говорим, давайте сделаем все, что нужно, прозрачно, понятно и создавая правильные ожидания. Это получилось обсудить, это услышано, и я уверен, что решение по поводу вклада бизнеса в существующую ситуацию будет адекватным, прозрачным и пойдёт в стране на пользу", — отметил Потанин.

По словам Потанина, весь бизнес понимает что сейчас вклад в "общестрановое дело" должен быть больше, но вопрос в том, как это выразится: в каком-то разовом платеже или через более активную социальную или инвестиционную политику. "Все понимают, что вклад бизнеса должен быть больше, что от нас ждут этот вклад, и мы его внесём", — уверил бизнесмен.

Минфин РФ прогнозирует ставку единовременного платежа бизнеса в бюджет порядка 5% от прироста сверхприбыли, сообщил ранее в четверг журналистам министр финансов России Антон Силуанов. Выступая на съезде РСПП, министр заявил, что выплата затронет только крупный бизнес, который имеет доналоговую прибыль за 2021-2022 годы по сравнению с 2018-2019 годами не менее 1 миллиарда рублей. По словам Силуанова, единоразовый платеж в бюджет затронет лишь 0,1% российских компаний.