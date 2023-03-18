Путин подписал закон о создании особой экономической зоны на Курильских островах
МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий создание особой экономической зоны (ОЭЗ) на Курильских островах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон предполагает создание ОЭЗ на территориях Южно-Курильского, Курильского и Северо-Курильского городских округов Сахалинской области. ОЭЗ будет функционировать до конца 2046 года. Соответствующие изменения вносятся в закон об ОЭЗ в Магаданской области.
Основное изменение состоит в том, что на Курилах создается особая экономическая зона и вводится понятие ее участника, пояснял в конце февраля директор департамента таможенной политики и регулирования алкогольного рынка Минфина РФ Никита Золкин. Участник курильской ОЭЗ будет иметь право на освобождение от налога на прибыль, льготы по таможенному оформлению товаров и применение процедуры СТЗ.
Для него будут действовать все упрощения, существующие в магаданской ОЭЗ. В частности, по словам Золкина, участник ОЭЗ на Курилах сможет открывать в любом месте любое производство и ввозить товары, которые на территории этой зоны будут иметь статус иностранных, а их таможенное оформление потребуется только в пунктах пропуска в случае их вывоза на остальную часть территории России.
Закон вступает в силу через 30 дней после официального опубликования, за исключением некоторых других положений, которые начнут действовать через год после публикации.
https://1prime.ru/state_regulation/20230318/840114513.html