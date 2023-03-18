МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий создание особой экономической зоны (ОЭЗ) на Курильских островах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. МИД продолжит добиваться от Дании ответов на вопросы по "Северным потокам"

Закон предполагает создание ОЭЗ на территориях Южно-Курильского, Курильского и Северо-Курильского городских округов Сахалинской области. ОЭЗ будет функционировать до конца 2046 года. Соответствующие изменения вносятся в закон об ОЭЗ в Магаданской области.

Основное изменение состоит в том, что на Курилах создается особая экономическая зона и вводится понятие ее участника, пояснял в конце февраля директор департамента таможенной политики и регулирования алкогольного рынка Минфина РФ Никита Золкин. Участник курильской ОЭЗ будет иметь право на освобождение от налога на прибыль, льготы по таможенному оформлению товаров и применение процедуры СТЗ.

Для него будут действовать все упрощения, существующие в магаданской ОЭЗ. В частности, по словам Золкина, участник ОЭЗ на Курилах сможет открывать в любом месте любое производство и ввозить товары, которые на территории этой зоны будут иметь статус иностранных, а их таможенное оформление потребуется только в пунктах пропуска в случае их вывоза на остальную часть территории России.

Закон вступает в силу через 30 дней после официального опубликования, за исключением некоторых других положений, которые начнут действовать через год после публикации.