МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Совокупный ВВП Евразийского экономического союза (ЕАЭС) сократился по итогам прошлого года на 1,6% и составил 173 триллиона российских рублей, следует из статистики организации. Британия окажется единственной страной из G7, чей ВВП снизится в 2023 году

"ВВП ЕАЭС составил 173 трлн российских рублей по итогам 2022 года. По сравнению с 2021 годом ВВП сократился на 1,6%, по сравнению с 2020 годом – вырос на 5,4%",- говорится в сообщении, опубликованной в телеграм-канале организации.

В феврале на заседании Евразийского межправсовета председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович заявлял, что потенциал стран-участниц ЕАЭС позволяет обеспечить ежегодный прирост совокупного ВВП союза в пределах 4,5-5,5%.