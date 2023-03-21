ВАРШАВА, 21 мар — ПРАЙМ. Объем розничных продаж товаров в Польше сократился в феврале на 5% в годовом выражении, что является самым большим падением с ноября 2020 года, сообщает Главное статистическое управление республики (GUS). Раскрыто положение дел в экономике Польши после новостей о ее скором крахе

"Розничные продажи товаров, рассчитанные на основании данных магазинов, в которых работают не менее 10 человек, сократились в феврале на 5%. При этом в январе данное падение составило 0,3%", — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что негативный результат конца 2020 года можно отнести к существовавшей тогда ограниченной возможности совершать покупки в связи с эпидемией COVID-19, в то время, как нынешнее положение – "это результат глубокого снижения покупательной способности домашних хозяйств".

Снижение розничных продаж в годовом исчислении привело к падению спроса на топливо (твердое и жидкое) на 26,2% в годовом исчислении после падения на 12,3% в январе и 7,8% в декабре. "Это результат теплой зимы, но также и того, что домохозяйства осенью запасали топливо, опасаясь за его доступность", — уточняет статкомитет.

В сегменте продовольственных товаров продажи в магазинах сократились на 4,6% в годовом исчислении при падении на 1,7%. в январе.