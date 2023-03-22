МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 5,99% на 20 марта против 7,65% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 7,65 процента

По данным Росстата, на неделе с 14 по 20 марта 2023 года инфляция составила 0,1% после 0,02% неделей ранее.

"В годовом выражении темпы роста цен снизились – до 5,99% год к году", — говорится в сообщении Минэкономразвития.

Авторы документа отмечают, что в продовольственном сегменте цены выросли на 0,03% за счет удорожания продуктов питания за исключением овощей и фруктов. При этом на плодоовощную продукцию снижение цен ускорилось.

"В секторе непродовольственных товаров на отчетной неделе цены выросли на 0,09% при возобновлении роста цен на электро- и бытовые приборы. В секторе услуг темпы роста цен составили 0,35% на фоне роста цен на авиабилеты на внутренние рейсы", — пояснили в министерстве.

О том, что инфляция в годовом выражении существенно снизится в конце первого квартала, говорил ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников. Он объяснял это тем, что из базы расчета инфляции уйдет пик роста цен весны 2022 года. Решетников также не исключал, что во втором квартале инфляция в годовом выражении какое-то время будет даже ниже целевого уровня в 4%.

По прогнозу министерства экономического развития, инфляция в текущем году составит 5,5%. Министерство в апреле планирует внести в правительство обновленные данные макропрогноза на текущий и последующие годы. При этом Банк России, который обновил в начале февраля свой среднесрочный прогноз, сохранил оценки по инфляции в 2023 году на уровне 5-7%.