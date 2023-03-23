МОСКВА, 23 мар – ПРАЙМ. Новые регионы России впервые получат инфраструктурные бюджетные кредиты — в 2023 году им выделят 50 миллиардов рублей, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор Фонда развития территорий (ФРТ) Ильшат Шагиахметов. Минфин ждет предложения по средствам на льготные кредиты электронщикам

"Президент Владимир Путин поручил выделить в 2023 году в рамках бюджетных кредитов дополнительные 300 миллиардов рублей. Планируется, что из них 100 миллиардов рублей будут направлены Дальневосточному федеральному округу, а 50 миллиардов рублей впервые по механизму ИБК на реализацию инфраструктурных проектов получат новые регионы. Еще 100 миллиардов рублей распределят между субъектами на конкурсной основе, а 50 миллиардов рублей выделят на закупку общественного транспорта", – сказал он.

По словам Шагиахметова, решение об одобрении проектов по дополнительным средствам будет принимать президиум правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, а ФРТ будет обеспечивать отбор, сопровождение и мониторинг инфраструктурных проектов.

Он также напомнил, что в прошлом году между 83 субъектами РФ распределен 1 триллион рублей инфраструктурных бюджетных кредитов, из которых 295 миллиардов рублей направлены на модернизацию инженерно-коммунальной инфраструктуры.

Полностью интервью Ильшата Шагиахметова читайте на сайте "РИА Новости Недвижимость" (https://realty.ria.ru/) в 8.00 мск.