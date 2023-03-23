МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Внутренний спрос, перенастройка транспортно-логистических цепочек и возобновление инвестиций являются новыми драйверами роста российской экономики, сказал глава Минэкономразвития Максим Решетников в эфире телеканала "Россия 24". Правительство одобрило законопроект о добыче золота физлицами

Отвечая на вопрос о том, что можно выделить среди новых драйверов роста экономики РФ, Решетников отметил внутренний спрос, залогом которого стало то, что "мы, Центральный банк, правительство, смогли обуздать инфляцию". "Мы видим насколько снижаются темпы роста и понимаем, что инфляция по этому году будет весьма скромной, и, соответственно, восстанавливается рост реальных доходов населения, заработной платы и других вопросов", — добавил глава Минэкономразвития.

Кроме того, среди новых драйверов он также выделил перестройку транспортно-логистических цепочек. "Второй элемент — это перенастройка транспортно-логистических цепочек с тем, чтобы обеспечить и экспорт продукции, мы все-таки остаемся очень открытой экономикой и наше экономическое благополучие во многом зависит от экспорта, но и в то же время импортные цепочки", — пояснил министр.

Также, по его мнению, важно и возобновление инвестиций. "Третий момент — это возобновление инвестиций, причем качественно новых инвестиций, инвестиций в том числе технологий собственных, обеспечение технологической независимости", — добавил Решетников.