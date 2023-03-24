МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Ушедшие иностранные автогиганты страшно жалеют об этом, они потеряли огромные деньги и нанесли вред своим экономикам, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. Медведев оценил вероятность милитаризации отечественной экономики

"У нас была кооперация – они от нас ушли. Думаете, они не жалеют? Страшно жалеют. Но у них командная система еще жестче, чем в советские времена. Им сказали сверху: "Так, валите из страны". И все эти "Опели", "Фольксвагены", "Рено", "Пежо", "Мерседесы", "БМВ" – они стройными рядами начали уходить. Потеряли огромные деньги. Потеряли огромные деньги и нанесли ущерб своим экономикам. Их выбор", — сказал он.

При этом Медведев добавил, что объективно автомобильный рынок страны просел.

"Купить можно все на самом деле, но очень существенно все подорожало. И это, конечно, плохо. Это, к сожалению, та цена, которую приходится платить. Это не наши ограничения, это их ограничения в отношении нашего потребительского рынка", — заявил он.

Кроме того, зампред Совбеза РФ рассказал, что в кооперации России и Китая в сфере автомобилестроения ничего плохого нет.

"На самом деле в кооперации с китайцами тоже ничего плохого нет. Я у них недавно был: слушайте, ну раньше мы смеялись над какими-то их образцами, но я там проехался на местной машине, посмотрел на другие машины. Прямо скажу: та машина, на которой я ездил, точно не хуже, чем Mercedes. Поэтому нужно развивать массовый сегмент с кем-то в кооперации", — пояснил Медведев.