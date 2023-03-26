МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Правительство одобрило законопроект о ратификации Соглашения об учреждении Евразийской перестраховочной компании, сообщается на сайте кабмина. Страны ЕАЭС согласовали подходы к расширению расчетов в нацвалютах

"Одобрить проект федерального закона "О ратификации Соглашения об учреждении Евразийской перестраховочной компании" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — сказано в сообщении.

Отмечается, что компания поможет стимулировать взаимную и внешнюю торговлю, реализацию совместных кооперационных проектов и инвестиции Евразийского экономического союза, дополняя функционал экспортно-кредитных агентств государств — участников компании на наднациональном уровне.