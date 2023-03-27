МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Полученный Россией и Белоруссией опыт в налоговой и таможенной сфере, в области прослеживаемости товаров могут использовать соседи по Евразийскому экономическому союзу и СНГ, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Россию и Белоруссию не накрыли волны кризиса, заявил Головченко

В ходе заседания Совета Министров Союзного государства он отметил, что Москва и Минск решают задачи по созданию благоприятного делового климата, устраняют барьеры и ограничения на пути свободного перемещения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, совершенствуют нормативно-правовую базу.

"Считаю, что лучшие практики не только можно, но и нужно предлагать нашим соседям – по Евразийскому экономическому союзу и Содружеству Независимых Государств. В том числе российско-белорусский опыт в налоговой и таможенной сфере, в области прослеживаемости товаров", — заявил Мишустин.

Премьер отметил, что выгоды очевидны — "это более эффективный контроль на рынке, пресечение каналов незаконного ввоза, а главное – защита потребителей от контрафакта и подделок и более благоприятные, прозрачные условия для работы бизнеса".