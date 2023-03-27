России нецелесообразно вновь спасать США от распада, считает Патрушев
Секретарь Совбеза Патрушев заявил, что России нецелесообразно вновь спасать США от распада
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МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Россия в XVIII-XIX веках уже помогала США спастись от распада, но в настоящее время повторять это нецелесообразно, заявил в интервью "Российской газете" секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.
"Наша многовековая культура основана на духовности, сострадании и милосердии. Россия — исторический защитник суверенитета и государственности любых народов, которые обращались к ней за помощью. Она как минимум дважды спасала сами США — во время Войны за независимость и Гражданской войны", — сказал он.
"Но я полагаю, что в этот раз помогать Штатам сохранить свою целостность нецелесообразно", — добавил он.