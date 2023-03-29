МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 4,3% на 27 марта против 5,99% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Путин оценил темпы инфляции по итогам марта

"На неделе с 21 по 27 марта 2023 года рост цен замедлился до 0,05%. В годовом выражении темпы роста цен продолжили снижаться — до 4,3% год к году", — говорится в документе.

Это минимальное значение инфляции в России с октября 2020 года (тогда она составила 3,99%, в ноябре ускорилась до 4,42%).

Как пишет министерство, основной вклад в замедление инфляции внесло снижение цен в секторе услуг (на 0,06%) за счет удешевления авиабилетов на внутренние рейсы.

"В непродовольственном сегменте рост цен замедлился до 0,01% на фоне возобновления снижения цен на электро- и бытовые приборы, а также ускорения удешевления строительных материалов. На продовольственные товары цены выросли на 0,14% на фоне возобновления удорожания плодоовощной продукции. На остальные продовольственные товары сохранился умеренный рост цен", — добавили в министерстве.

Ранее в среду президент России Владимир Путин заявил, что инфляция в России по итогам марта может опуститься ниже 4%, по некоторым оценкам, она и дальше будет замедляться. При этом он указал, что важно не допустить ни ускорения, ни избыточного замедления инфляции в стране.