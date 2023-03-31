МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Период получения сверхдоходов от продажи нефти Россией заканчивается, пишет агентство РБК со ссылкой на расчеты американского Института международных финансов (IIF). Путин заявил о скромном росте доходов россиян

Как отмечается в аналитической записке IIF, сверхдоходы Российской Федерации от выросших цен на нефть составили $215 миллиардов, но период сверхприбыли заканчивается.

"Этим потокам сверхдоходов пришел конец", — утвепрждают американские экономисты считают экономисты.

Профицит российского торгового баланса РФ в текущем году ниже обычного сезонного графика.

По оценке аналитиков IIF, в 2023 году "недобор" российского торгового профицита до сезонной нормы пока составляет $5,3 миллиарда, но этот показатель, вероятно, увеличится. В связи с этим американские эксперты делают вывод, что "Россия вынуждена растрачивать накопленное".