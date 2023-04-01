МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Российские заемщики с 1 апреля смогут вернуть часть страховой премии по договору страхования от несчастных случаев и болезней при досрочном погашении потребительского кредита, вступило в силу соответствующее положение указания Банка России.

"Данный нормативный документ улучшит положение потребителя. Часто заемщик гасит кредит досрочно, но его кредитный договор страхования от несчастных случаев и болезней продолжает действовать. Такая ситуация закономерно возмущала многих заемщиков, а указание ЦБ решит эту проблему", — прокомментировали РИА Новости во Всероссийском союзе страховщиков.

Как следует из документа, с 1 апреля 2023 года расширяются требования к содержанию договора добровольного страхования заемщика от несчастных случаев и болезней при предоставлении потребительского кредита (займа).

В частности, в договоре страхования при предоставлении потребкредита (займа), содержащего только дополнительные страховые риски, должно быть условие о возврате страховой премии, кроме части, исчисляемой пропорционально времени, в течение которого действовало страхование, при отказе заемщика от добровольного страхования в случае полного досрочного исполнения заемщиком обязательств по договору.

Срок возврата страховой премии не должен превышать семь рабочих дней со дня получения заявления заемщика об отказе от добровольного страхования.