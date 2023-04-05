МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 3,29% на 3 апреля против 4,3% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Недельная инфляция в России ускорилась

"На неделе с 28 марта по 3 апреля 2023 года рост цен составил 0,13%. В годовом выражении темпы роста цен продолжили снижаться – до 3,29% год к году", — говорится в документе.

Это минимальное значение инфляции в России с июня 2020 года (тогда она составила 3,2%, затем в июле ускорилась до 3,4%).

Как пишет министерство, в сегменте продовольственных товаров цены выросли на 0,17% после 0,14% неделей ранее, прежде всего, на фоне удорожания плодоовощной продукции. На продукты за исключением овощей и фруктов темпы роста цен сохранились практически на уровне прошлой недели (0,07% после 0,06%).

"В сегменте непродовольственных товаров на отчетной неделе околонулевой рост цен (0,03% после 0,01% на предыдущей неделе). Продолжилось снижение цен на строительные материалы, электро- и бытовые приборы. Вместе с тем выросли цены на легковые автомобили преимущественно за счет автомобилей иностранных марок", — указали в Минэкономразвития.

Что касается сферы услуг (включают туристические, регулируемые и бытовые), здесь цены выросли на 0,19% за счет удорожания авиабилетов на внутренние рейсы, а также увеличения темпов роста цен на бытовые услуги.

На минувшей неделе президент России Владимир Путин говорил, что инфляция в России по итогам марта может опуститься ниже 4%. Он также указал, что по некоторым оценкам, она и дальше будет замедляться. При этом Путин отметил, что важно не допустить ни ускорения, ни избыточного замедления инфляции в стране.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников ранее пояснял, что инфляция в конце первого квартала снизится существенно год к году. Это будет связано с тем, что из базы уйдет пик роста цен весной 2022 года. Решетников также не исключил, что во втором квартале инфляция в годовом выражении какое-то время будет даже ниже целевого уровня в 4%.