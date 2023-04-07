МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Китай в прошлом году экспортировал в Россию более 160 тысяч автомобилей, доля марок китайских машин на российском рынке увеличилась более чем в два раза — с 7% до 19,2%, заявил посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй. Новые китайские автомобили займут около трети рынка России, считают дилеры

Он напомнил, что в прошлом году товарооборот между РФ и Китаем достиг рекордной отметки в 190,27 миллиардов долларов, рост составил 29,3%.

"Сотрудничество в таких сферах, как автомобили, бытовая техника, потребительская электроника, достигло стремительного развития. В прошлом году Китай экспортировал в Россию 162 тысячи автомобилей, за год прирост составил 33,4%, доля китайских марок на российском рынке стремительно увеличилась с 7% до 19,2%, были диверсифицированы модели сотрудничества между предприятиями", — сказал китайский дипломат в интервью газете "Известия".

"В сфере бытовой и потребительской электроники доля экспорта в Россию составила 4,09 миллиарда долларов, продемонстрировав прирост в 9,3%. Смартфоны, телевизоры, стиральные машины, холодильники и прочая продукция китайских брендов характеризуются как ростом качества, так и высоким ценовым преимуществом и все больше пользуется одобрением со стороны российских потребителей", — добавил он.