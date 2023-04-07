МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Западные эксперты недооценили степень гибкости экономики России, уже в текущем году Минэкономразвития ожидает рост ВВП, говорится в комментарии пресс-службы министерства в связи с обновлением прогноза Всемирного банка (ВБ). Всемирный банк прогнозирует рост госдолга России выше 20 процентов ВВП

Накануне Всемирный банк опубликовал уточненный прогноз о динамике экономики России, оценка была существенно пересмотрена. Если в январе ВБ прогнозировал снижение ВВП России в 2023 году на 3,3%, то теперь ожидает снижение на 0,2%.

В январе Международный валютный фонд (МВФ) также улучшил оценки по экономике России. Теперь фонд ожидает, что в 2023 году ВВП РФ вырастет на 0,3%, тогда как в октябре прошлого года прогнозировался спад на 2,3%.

"Всемирный банк продолжил тренд, который ранее в этом году задал МВФ, — пересмотр в сторону "плюс" сверхнегативных прогнозов развития российской экономики. Действительно, все сложнее отрицать очевидное. Западные эксперты недооценили степень гибкости нашей экономики. Выдержать беспрецедентное санкционное давление удалось во многом благодаря ставке на частный бизнес", — говорится в комментарии. Раскрыт секрет удивительной живучести российской экономики

"В сценарных условиях прогноза закладываем рост ВВП уже в 2023 году, основания для этого дает динамика индикаторов за январь и февраль", — добавили в министерстве.

Предполагается, что в апреле Минэкономразвития внесет в правительство обновленный прогноз на 2023 год и сценарные условия на предстоящую трехлетку.

Текущий прогноз предполагает снижение экономики на 0,8%, но в марте министр экономического развития Максим Решетников говорил, что министерство ждет роста ВВП и инвестиций в России в 2023 году, а также улучшит прогноз по реальным доходам населения.

ВВП России в 2022 году, по первой оценке Росстата, снизился на 2,1%. Инвестиции в основной капитал и вовсе показали рост — на 4,6%. Такие результаты на фоне западных санкций оказались значительно лучше изначальных ожиданий и чиновников, и рынка.