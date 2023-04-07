МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Безработица в России будет оставаться на низких уровнях еще достаточно долго, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. Работодатели будут обращать внимание на соискателей 50+, предсказал эксперт

По его словам, показатель еще может обновить исторические минимумы.

"У нас действительно исторически низкий уровень безработицы и вполне возможно, что исторические рекорды, минимумы безработицы еще будут показаны дальше", — рассказал Решетников на пленарном заседании форума "Мой бизнес".

Глава Минэкономразвития отметил, что на российском рынке труда сложились жесткие для работодателей условия. При рекордно низком уровне безработицы может усилиться конкуренция за кадры между малым и крупным бизнесом, пояснил он. Раскрыто, сколько работодателей повысят зарплаты сотрудникам в этом году

Решетников посоветовал МСП увеличивать производительность, внедрять бережливое производство, расширять сбыт продукции и снижать затраты.

В начале года безработица в России, по данным Росстата опустилась до беспрецедентно низкого уровня в 3,6 процента. Однако в феврале показатель вновь снизился и обновил исторический минимум в 3,5 процента.