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2023
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Аналитики ждут снижения розничных продаж в еврозоне в феврале
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. Розничные продажи в 20 странах еврозоны в феврале снизились на 0,8% в месячном выражении после роста на 0,3% в январе, полагают опрошенные агентством DailyFХ аналитики... ПРАЙМ, 11.04.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Розничные продажи в 20 странах еврозоны в феврале снизились на 0,8% в месячном выражении после роста на 0,3% в январе, полагают опрошенные агентством DailyFХ аналитики.
Официальные данные европейское статистическое агентство Евростат опубликует во вторник, 11 апреля, в 12.00 мск.
В годовом выражении объем розничных продаж в еврозоне уменьшился на 3,5% в феврале, полагают аналитики. В январе сокращение составило 2,3%.