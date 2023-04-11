МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Розничные продажи в 20 странах еврозоны в феврале снизились на 0,8% в месячном выражении после роста на 0,3% в январе, полагают опрошенные агентством DailyFХ аналитики. Курс евро к доллару растет перед выходом статистики

Официальные данные европейское статистическое агентство Евростат опубликует во вторник, 11 апреля, в 12.00 мск.

В годовом выражении объем розничных продаж в еврозоне уменьшился на 3,5% в феврале, полагают аналитики. В январе сокращение составило 2,3%.