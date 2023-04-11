МИНСК, 11 апр — ПРАЙМ. В Белоруссии наметилась тенденция восстановления экономической активности, говорится в апрельском макроэкономическом обзоре Евразийского банка развития (ЕАБР) на сайте ЕАБР. Годовая инфляция в Белоруссии замедлилась до шести процентов

"В Беларуси наметилось восстановление экономической активности", — отмечается в обзоре. Так, подчеркивается, что по итогам февраля снижение ВВП составило 3,6% в годовом выражении после годового сокращения на 5% месяцем ранее.

"Ключевым фактором стало восстановление положительных темпов роста в промышленности впервые за последние 13 месяцев. В феврале 2023 года промышленное производство увеличилось на 0,5% год к году. До этого было сокращение на 4,1% (год к году) в январе и на 3,2% по итогам 2022 года", — говорится в документе. Также отмечается сохранение положительной динамики в сельском хозяйстве: выпуск продукции в феврале вырос на 2,3% в годовом выражении.

Вместе с тем эксперты ЕАБР отмечают, что восстановление экономической активности сдерживается негативной динамикой в сфере транспорта, оптовой и розничной торговли, а также сектора услуг, информации и связи. "Отрицательные цифры (показателей работы этих сфер — ред.) обусловлены высокими показателями первых месяцев 2022 года. По мере их выхода из расчета и на фоне положительной динамики в промышленности ВВП может перейти к росту по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года уже во втором квартале", — считают эксперты.

В обзоре также отмечается тенденция снижения инфляции, на которую продолжают влиять слабый внутренний спрос и сохранение ценового регулирования. "По-прежнему ожидается, что при отсутствии шоков тенденция замедления инфляционных процессов сохранится: во втором квартале инфляция может опуститься ниже 4% в годовом выражении", — говорится в документе. Однако по мере исчерпания эффекта ценового регулирования и в условиях прогнозируемого восстановления внутреннего спроса, обусловленного увеличением зарплат к концу года, годовая инфляция ускорится.

Также сохраняется ряд проинфляционных рисков, связанных с высокими темпами роста наличных денег и депозитов до востребования. Но базовый прогноз инфляции в Белоруссии по итогам текущего года ЕАБР сохраняет на уровне 8%. Эксперты ЕАБР также указывают на произошедшее в Белоруссии уже третье снижение ставки рефинансирования центробанка в текущем году, полагая, что при отсутствии существенных шоков регулятор продолжит снижать ее.