МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в еврозоне в феврале снизился на 0,8% по сравнению с январем, говорится в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат. Индекс деловой активности в еврозоне вырос до 53,7 пункта

Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX.

В годовом исчислении объем розничных продаж в еврозоне в феврале уменьшился на 3%. Аналитики ожидали снижения на 3,5%. В Евросоюзе розничные продажи в феврале сократились на 0,9% в месячном выражении, а в годовом — на 3,1%.

Агентство также пересмотрело некоторые январские показатели для еврозоны и ЕС: теперь рост к декабрю оценивается в 0,8%, а не в 0,3% в еврозоне и в 0,9%, а не в 0,3% в ЕС.

Наибольшее снижение в годовом выражении наблюдалось в феврале в Венгрии (-10,1%), Швеции (-8,5%) и Германии (-7%). Больше всего продажи в феврале выросли на Кипре (+8,3%), в Люксембурге (+6,8%) и Испании (+4,7%).

Объем продаж продовольствия и табачной продукции в еврозоне в годовом выражении в феврале сократился на 4,9%, в ЕС — на 4,9%. Розничные продажи непродовольственных товаров в годовом выражении уменьшились в еврозоне на 1,8%, а в ЕС — на 1,9%.