МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Госдума приняла закон о ратификации соглашения об осуществлении аудиторской деятельности в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Стала известна российская доля в перестраховочной компании ЕАЭС

Подписанный главами Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России в Москве 19 апреля 2022 года документ внесен на ратификацию президентом РФ Владимиром Путиным. Оно направлено на создание единого рынка аудиторских услуг в рамках ЕАЭС, основанного на единых подходах к организации, регулированию и контролю аудиторской деятельности.

В ЕАЭС аудиторскую деятельность вправе будут вести лица, включенные в национальные реестры аудиторов и аудиторских организаций. При этом устанавливаются общие требования к таким лицам.

Соглашение позволит российским аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам, отвечающим этим требованиям, беспрепятственно работать в любой стране ЕАЭС, а выданные ими аудиторские заключения будут признаваться на всей территории союза.

Для российского бизнеса, ведущего деятельность в странах ЕАЭС, ратификация соглашения существенно снизит транзакционные и административные издержки, а также даст дополнительные возможности при защите своих интересов, в том числе в вопросах информационной открытости, пояснял ранее Минфин России.