МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу примет участие в совместном заседании коллегий Минфина и Минэкономразвития РФ, сообщает пресс-служба кабмина. Мишустин попросил проработать возможные меры поддержки промышленности

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Российская экономика, несмотря на беспрецедентные западные санкций, показала в 2022 году результаты значительно лучше изначальных ожиданий чиновников и рынка. ВВП в прошлом году снизился на 2,1%, а инвестиции в основной капитал и вовсе показали рост — на 4,6%. Инфляция к концу 2022 года замедлилась в декабре до 11,9% с пиковых 17,8% в апреле.

Что касается этого года, обновленный прогнозы министерства экономического развития еще не был озвучен. Однако президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам на этой неделе заявил, что правительство на фоне позитивной статистики начала года пересмотрело свои оценки по динамике ВВП страны в текущем году. По словам президента, они значительно улучшены.

Накануне источник, знакомый с обсуждением вопроса, говорил журналистам, что в кабмине ожидают рост экономики на 1% в этом году вместо прогнозировавшего спада на 0,8%.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников ранее говорил, что в 2023 году развитие ситуации в экономике будет зависеть от восстановления потребительского спроса, а также мер по обеспечению роста кредитования: как корпоративного, так и потребительского.

Что касается инфляции, в годовом выражении она замедлилась в марте до 3,5%. Минэкономразвития в сентябрьской версии своего прогноза ожидало, что рост цен по итогам года не превысит 5,5%.

БЮДЖЕТ

Согласно предварительной оценке Минфина, федеральный бюджет РФ в январе-марте был исполнен с дефицитом в 2,4 триллиона рублей, расходы выросли на 34%, до 8,077 триллиона рублей, а объем поступивших доходов в первом квартале составил 5,677 триллиона рублей, что на 21% ниже объема поступлений доходов в январе-марте 2022 года. Как заявил журналистам замминистра Владимир Колычев в среду, в марте стало видно, что расходы пришли в годовую норму, несмотря на высокие показатели расходов в начале года.

Тем не менее, он также отметил, что министерство считает возможными всплески по объемам расходов бюджета в текущем году, однако все параметры остаются в рамках закона о бюджете. Согласно закону о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, доходы бюджета России в 2023 году запланированы на уровне 26,13 триллиона рублей (17,4% ВВП), расходы – 29,056 триллиона рублей (19,4% ВВП), а дефицит запланирован на уровне 2% ВВП.

Несмотря на это, Минфин оптимистично оценивает ситуацию по поступлениям в бюджет — видит предпосылки к росту нефтегазовых доходов, что позволит вскоре не только тратить, но и пополнять Фонд национального благосостояния (ФНБ). Также министерство ожидает, что ненефтегазовые доходы федерального бюджета по итогам 2023 года будут на уровне или даже выше прогноза — в 2023 году ненефтегазовые доходы запланированы на уровне 17,191 триллиона рублей.