МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Единую дальневосточную субсидию в 2,2 миллиарда рублей получила Бурятия, средства пойдут на модернизацию объектов социальной инфраструктуры, сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства в своем официальном телеграм-канале. Белоруссия предложила российским авиакомпаниям субсидии

"Бурятия в 2023 году получила единую дальневосточную субсидию в размере 2,2 миллиарда рублей на модернизацию социальной инфраструктуры", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, решение было принято на заседании президиума правкомиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, прошедшего под руководством зампреда правительства РФ – полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

Отмечается, что средства субсидии пойдут на модернизацию 84 дворовых территорий в районах республики и городе Улан-Удэ, строительство трех спортзалов в школах, возведение в республике двух крупных объектов культуры.

В пресс-службе правительства Бурятии РИА Новости уточнили, что территории для модернизации за счет средств "единой субсидии" выбирают сами жители путем голосования, которое стартует уже в субботу, 15 апреля.