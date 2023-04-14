МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Минэкономразвития ожидает рост реальных зарплат россиян в 2023 году более чем на 5%, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. Реальная зарплата в России вырастет на три — пять процентов, заявил Путин

"Ожидаем рост доходов населения. В первую очередь – зарплат. В этом году в реальном выражении они вырастут более чем на 5%. Этому будут способствовать низкая безработица и конкуренция за кадры", — сказал Решетников, выступая на совместном заседании коллегий Минфина и Минэкономразвития РФ.

Он отметил, что значительную роль в поддержке доходов населения играют решения президента в социальной сфере.