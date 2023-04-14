МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Минэкономразвития прогнозирует рост оборота розничной торговли в РФ в 2023 году на 5,3% после снижения на 6,7% в прошлом, сообщил журналистам представитель министерства. МВФ ухудшил прогноз по росту мировой торговли в 2023 году

В 2024-2025 годах рост показателя ожидается на уровне 3,5% ежегодно, в 2026 году — на 3,6%.

В текущем году министерство ждет роста объема платных услуг населению на уровне прошлого года — на 3,5% (рост в 2022 году составил 3,6%). В 2024-2025 годах рост показателя замедлится до 2,5%, в 2026 году, по прогнозу, составит 2,6%.