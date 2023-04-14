МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Минэкономразвития (МЭР) прогнозирует рост реальных располагаемых доходов населения в 2023 году на 3,4%, реальных зарплат — на 5,4%, сообщил журналистам представитель министерства. Голикова раскрыла рост зарплат в России за пять лет

По итогам 2022 года оба показателя упали на 1%.

В 2024-2025 году министерство ожидает рост реальных располагаемых доходов на 2,6%, в 2026 году — на 2,7%.

Что касается реальных заработных плат, то прогнозируется, что в 2024-2025 годах они вырастут на 2,8%, в 2026 году — на 2,5%.

Осенью Минэкономразвития ожидало рост реальных располагаемых доходов населения в 2023 году на 1,6%, реальных зарплат — на 2,6%.

Кроме того, по сообщению представителя МЭР, ведомство прогнозирует среднегодовую безработицу в России в 2023-2026 годах на уровне 3,5%.

"Считаем, что она (безработица — ред.) будет сохраняться на всем прогнозном горизонте на уровне 3,5%. Этот фактор будет стимулировать рост доходов ввиду того, что сохраняется повышенный спрос на работников, что будет приводить к повышению заработных плат", — сказал он, отметив, что министерство видит локальные проблемы на рынке труда в отдельных отраслях.

"Сохраняется повышенный спрос на работников при ограничениях на стороне предложения. Профильные ФОИВы принимают соответствующие меры", — пояснил он.