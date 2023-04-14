МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Текущее ослабление рубля учтено в прогнозе Минэкономразвития по инфляции в 2023 году на уровне 5,3%, сообщил журналистам представитель министерства. В ЕЦБ предупредили о риске укоренения инфляции в еврозоне

Курс доллара к рублю поднялся до максимума за год в прошлую пятницу, достигнув 83,5 рубля (плюс 5,9 рубля с начала месяца), после чего несколько скорректировался и сейчас стабилизируется в районе 81,5 рубля.

"Да, это у нас заложено (в прогнозе – ред). Могу констатировать факт, что это ослабление пока не переложилось непосредственно в цены, скорее всего, инфляция будет ускоряться уже во втором полугодии", — сказал представитель министерства.

По его словам, инфляция достигнет самого низкого уровня в ближайшие месяцы с учетом эффекта базы весны прошлого года, когда произошел резкий рост цен на фоне ажиотажного спроса на товары.

"Замедлению инфляции будет способствовать в целом текущая умеренная динамика потребительских цен и также такой дезинфляционный фактор, как индексация тарифов ЖКХ, которая была осуществлена в декабре прошлого года", — добавил представитель министерства.

Также Минэкономразвития сохранило прогноз по инфляции в РФ на уровне 4% в 2024 году.

"По итогам этого года она (инфляция — ред.) составит 5,3% декабрь к декабрю, а уже начиная с 2024 года она выйдет на уровень 4%", — сказал он.

В 2025-2026 годах инфляция, по оценке Минэкономразвития, будет находиться на уровне таргета Банка России в 4%.