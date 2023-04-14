МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Профицит торгового баланса России по итогам текущего года снизится вдвое — до 152,1 миллиарда долларов за счет одновременного уменьшения экспорта и роста импорта, сообщил представитель Минэкономразвития. Минэкономразвития спрогнозировало рост ВВП в текущем году

По его словам, российский экспорт товаров снизится в 2023 году на 20,8% — до 465,9 миллиарда долларов, а импорт увеличится на 11,9% — до 313,8 миллиарда долларов. В результате торговый профицит уменьшится до 152,1 миллиарда долларов против 308 миллиарда долларов в прошлом году.

В последующие годы ожидается одновременное восстановление объемов экспорта и импорта. Так, в 2024 году экспорт увеличится до 484 миллиардов долларов, в 2025 году — до 496,2 миллиарда долларов, а в 2026 году — до 505,1 миллиарда долларов. При этом импорт вырастет до 332,8 миллиарда долларов в следующем году, 347,4 миллиарда долларов в 2025 году и 362,7 миллиарда долларов в 2026 году.

Такая экспортно-импортная динамика приведет к небольшому уменьшению профицита торгового баланса до 151,2 миллиарда рублей в 2024 году, 148,7 миллиарда долларов в 2025 году и 142,5 миллиарда долларов в 2026 году.

Сальдо счета текущих операций в 2023 году сократится в 2,7 раза — до 86,8 миллиарда долларов, а в последующие три года составит 81 миллиард долларов, 73,6 миллиарда долларов и 63,6 миллиарда долларов соответственно.