МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Минэкономразвития России рассчитывает, что основной вклад в рост экономики в текущем году на уровне 1,2% обеспечит восстановление потребительского спроса, сообщил журналистам представитель министерства.

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"Основной вклад внесет именно потребительский спрос, восстановление потребительского спроса после предшествующего спада в предыдущем году", — сказал представитель Минэкономразвития.

Прогноз по росту спроса на 5,3% в текущем году опирается на ожидаемый рост доходов населения. Министерство прогнозирует, что реальные заработные платы в России в 2023 году вырастут на 5,4%, а реальные располагаемые доходы – на 3,4%. В 2022 году оба показателя снизились на 1%.

Говоря о ситуации с потреблением, представитель министерства указал, что ситуация улучшается. "Мы смотрим и оперативные данные, видим, что ситуация улучшается, в том числе уже в марте видим плюсовые значения", — сказал он.

В 2022 году оборот розничной торговли в России снизился на 6,7%.