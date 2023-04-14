МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Минэкономразвития ждет в 2023 году восстановления инвестиционной активности в обрабатывающих отраслях, в том числе за счет восстановления инвестиционного импорта, говорится в сценарных условия функционирования экономики РФ и основных параметрах прогноза социально-экономического развития РФ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Минэкономразвития ожидает небольшой рост промпроизводства в 2023 году

Министерство экономического развития опубликовало документ в пятницу вечером. Ранее в этот же день представитель министерства говорил, что инвестиции в основной капитал в 2023 году вырастут на 0,5% после роста на 4,6% в 2022 году.

"В 2023 году ожидается постепенное восстановление инвестиционной активности в обрабатывающих отраслях, в том числе за счет восстановления инвестиционного импорта в результате преодоления внешнего санкционного давления, реализации программ по импортозамещению и переориентации импортных поставок на дружественные и нейтральные страны", — говорится в документе.

В министерстве также ждут, что меры поддержки, реализуемые правительством РФ, будут способствовать росту инвестиций со стороны частного бизнеса.

"Росту инвестиций также продолжит способствовать реализация крупных федеральных проектов, прежде всего, в транспортно-логистическом комплексе", — подчеркнули в министерстве.