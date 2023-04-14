МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в России в июне на уровне 3,6% в годовом выражении, ее ускорение до 4,7% сентябре и до 5,3% декабре, говорится в сценарных условия функционирования экономики РФ и основных параметрах прогноза социально-экономического развития РФ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. МЭР назвало главный фактор роста экономики в 2023 году

По данным министерства, на 10 апреля инфляция в России в годовом выражении составила 3,15%.

Ранее в пятницу глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что министерство улучшило прогноз по инфляции в 2023 году с 5,5% до 5,3%.

В 2024 году, по прогнозу Минэкономразвития, инфляция в марте составит 5,5%, в июне замедлится до 5%, в сентябре — 4,7% и к декабрю достигнет таргета ЦБ в 4%.

В 2025-2026 годах инфляция, как ранее в пятницу говорил представитель министерства, будет находиться на уровне 4%.