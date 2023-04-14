МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении резервного фонда правительства на 1,375 миллиарда рублей за счет неиспользованных субсидий из общего дохода федерального бюджета, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации. В Госдуме призвали оцифровать процесс получения субсидий на оплату ЖКУ

"Минфину РФ… внести в установленном порядке в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2023 год изменения, предусматривающие увеличение объема резервного фонда правительства РФ на 1 375 178,3 тыс. рублей за счет не использованных по состоянию на 1 января 2023 г. субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, возвращенных в доходы федерального бюджета и не учтенных при утверждении общего объема доходов федерального бюджета", — говорится в документе.

Как сообщала в конце марта Счетная палата, объем неиспользованных средств федерального бюджета России по итогам 2022 года составил 783,8 миллиарда рублей. Объем ассигнований сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 января 2023 года составил 31,915 триллиона рублей и превысил утвержденный объем на 8,221 триллиона, или на 34,7%, став самым высоким показателем за последние годы. Контрольное ведомство отмечало, что такое превышение сложилось в основном за счет увеличения резервного фонда правительства РФ (на 7,527 триллиона рублей) и остатков не использованных в 2021 году средств федерального бюджета, подлежащих использованию в 2022 году (в размере 688 миллиардов рублей).

Резервный фонд правительства РФ создан для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий федерального значения, не предусмотренных в законе о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.