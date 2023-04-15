МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. На заседании коллегий Минфина и Минэкономразвития были озвучены планы о постепенном переходе с антикризисной повестки к нормализации бюджетной политики, заявил выступавший на мероприятии министр финансов Антон Силуанов. Об этом пишет РИА Новости. Силуанов заверил, что все бюджетные планы будут исполнены

По словам главы министра, в 2023 году приоритеты бюджетно-налоговой политики постепенно уходят от антикризисной повестки для реализации национальных целей развития с упором, в частности, на технологическое развитие и поддержку инфраструктуры, а также социальную помощь нуждающимся гражданам, интеграцию новых регионов и обеспечения безопасности государства.

Силуанов заявил, что "в среднесрочной перспективе, по мере адаптации экономики, запланирована постепенная нормализация бюджетной политики с выходом к 2025 году на первичный баланс бюджета". При этом он отметил, что у России есть средства, чтобы обеспечить достижение этих целей, и в течение 2023 года планируется продолжить концентрировать средства для реализации этих приоритетов.