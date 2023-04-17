МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Банк России "не стремится загнать инфляцию к цели любой ценой", при этом регулятор в текущем году по-прежнему ожидает её на уровне 5-7%, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Центробанки разработают финальный этап борьбы с инфляцией

"При этом мы сейчас не стремимся загнать любой ценой инфляцию к цели 4%", — сказала она, выступая в Госдуме.

Глава ЦБ отметила, что регулятор при этом не отказывается от цели по инфляции в 4%. Банк России считает, что такая инфляция важна для того, чтобы были доступными долгосрочные кредиты. "При высокой инфляции долгосрочных доступных кредитов не бывает", — отметила Набиуллина.

"В этом году мы ожидаем инфляцию где-то 5-7%, но долгосрочно мы стремимся к тому, чтобы с 2024 года она, инфляция, была на уровне 4%, и соответственно, это будет влиять на ставки в экономике", — заключила она.

Банк России в марте сохранил прогноз инфляции на 2023 год в 5-7% и на 2024 год в 4%, отметив, что инфляция будет находиться вблизи этого уровня в дальнейшем.